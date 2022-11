Lirik Lagu Ketika Semua Telah Berakhir – Mustache and Beard dan Fakta di Baliknya

Ketika Semua Telah Berakhir – Mustache and Beard

Ketika semua telah berakhir

Hilang sudah harapan di hati

Ketika semua telah berakhir

Takkan ada rasa di antara kita

Ketika semua telah berakhir

Ku tak tau apa yang kucari

Ketika semua telah berakhir

Ku terduduk menunggu datangnya pagi

Sesungguhnya ku telah rela melepaskan dirimu

Hanya saja ku menyesal kau telah buang waktuku

Dan kini semuanya telah terjadi

Sesungguhnya ku telah rela melepaskan dirimu

Hanya saja ku menyesal kau telah buang waktuku

Dan kini semuanya telah terjadi

Dan kini semuanya telah terjadi

Ketika semua telah berakhir

Hilang sudah harapan di hati

Kredit

Album: You And Me Against The World: A Tribute To Mocca

Artis: Mustache and Beard

Dirilis: 2019

Genre: Alternatif/Indie, Pop, Indonesian Indie, Indonesian Pop

Fakta di Balik Lagu Ketika Semua Telah Berakhir – Mustache and Beard

Lagu ini merupakan lagu milik Mocca yang kemudian dirilis ulang oleh Mustache and Beard dalam rangka perayaan dua dekade perjalanan Mocca berdiri kokoh di kancah musik. selama dua dekade ini Mocca cukup terbilang gemilang di dunia musik.

Dengan mengusung genre musik pop, swing, jazz, mereka berhasil mendulang album hits sejak muncul di era 2000'an. Belum lama kemunculan album 'Lima' yang populer dengan bahasa Indonesia, kini Mocca merilis album 'Tribute' sebagai perayaan 20 Tahun Mocca mengabdi sebagai musisi.