Lirik Lagu Prom – VERIVERY dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Prom – VERIVERY

Allambodado deo iljjik meonjeo ireona

Junbihae pyeongsoboda du baeneun deo geollineun oneul

Ibeul il eopdeon otdeuri oneurui nal binnage hae

Nugubodado binnage

Nopeun gureum wi deo parake

Deultteun Emotion

Keojyeogan bollyumcheoreom deo

I can't wait anymore Yeah

You make me feel it Yeah

Where is my shining star

Eonjejjeum dochakae

Aswiul geot eopsi

Jichiji aneul i Party

Gabyeoun seutep machi

DDU-DDU-RU DDU-RU-DDU

Gakjaui bangsikdaero rideum taneun geu wajungedo

Danyeonhi nune ttuineun ne Groovy move so classy

Idaero bogiman hagien akkaun geol eojjeona

Jogeumssik dagaga Dance all night long Yeah

Go Go over night right here

You are my Avenue

Say yeah Errbody Say yeah

Go Go over night Baby

If you let me treasure you

Say yeah

Narang gachi chum chullaeyo