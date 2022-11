Lirik Lagu Scream If You Wanna Go Faster - Geri Halliwell dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Scream If You Wanna Go Faster - Geri Halliwell

Lonely hearts are welcome here

Take my hand let's disappear

Serenity is almost here oh Lord

Don't let life pass you by

Jump on in, get ready to fly

Gimme some, gimme some gasoline

Tell me what you want, know what I mean

And scream if you want to go faster baby

(Scream if you want to go faster)

Scream if you want to go faster

(Scream if you want to go faster)

Leave behind the walk of shame

Take my hand, you're not to blame

Surrender to what you can't change oh God

Don't let love pass you by

Let it in, don't ask why

Gimme some, gimme some gasoline

Tell me what you want, know what I mean

And scream if you want to go faster baby

(Scream if you want to go faster)

Scream if you want to go faster

(Scream if you want to go faster)

Gimme some, gimme some sweet F.A.

Have a nice day as American's say

And scream if you want to go faster baby

(Scream if you want to go faster)

Scream if you want to go faster

(Scream if you want to go faster)

Gimme some, gimme some gasoline

Tell me what you want, know what I mean

And scream if you want to go faster baby

(Scream if you want to go faster)

Scream if you want to go faster

(Scream if you want to go faster)

Gimme some, gimme some sweet F.A.

Have a nice day as American's say

And scream if you want to go faster baby

(Scream if you want to go faster)

Scream if you want to go faster

(Scream if you want to go faster)

Scream if you want to go faster baby

(Scream if you want to go faster)

Scream if you want to go faster

(Scream if you want to go faster)

Credit

Artis :Geri Halliwell

Album : Scream If You Wanna Go Faster

Penulis lagu : Geri Halliwell/Rick Nowels

Fakta di Balik Lagunya

Geri Halliwel merilis album keduanya dua tahun kemudian melalui album yang berjudul Scream If You Wanna Go Faster.

Banyak yang mengkritik Geri Halliwell melalui album keduanya ini, mulai dari organisasi keselamatan jalan yang menilai sampul albumnya mencontohkan hal yang tidak benar terhadap anak kecil.

Pada sampul albumnya ia menggunakan sepatu roda sambil bertahan di belakang mobil yang tengah melaju.

Tak hanya itu beberapa kritikus musik juga mengkritik lagu-lagu di album kedua Halliwell mulai dari lirik hingga kapasitas suara Geri yang tidak pas untuk beberapa lagunya.