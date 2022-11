Lirik Lagu You Don't Even Know Me – Mocca dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu You Don't Even Know Me – Mocca

It's a hell of a ride

I know it's not easy

But it's worth a try

If you really want it

There will be no surprises

If you don't reach for it

'Cause it's worth a try

Then you will achieve it

You can't change the way I am

If there's a will

There will be a way

Excuse me sir, you don't even know me

Excuse me sir, you don't even know me

I will never give up

What I believe

You can't change the way I am

If there is a will

There will be a way

Excuses me sir, you don't even know me

Excuse me sir, you don't even know me

I will never give up

I will never give in

I will never give up, what I believe

Credit

Artis: Mocca

Album: Colours

Dirilis: 2007

Pencipta lagu: Mocca

Genre: Alternative, Indie



Fakta di Balik Lagu You Don't Even Know Me

Mocca adalah band musik Indonesia yang dibentuk pada tahun 1997 di Bandung, Indonesia.

Gaya musik band ini terinspirasi oleh suara retro tahun 70-an, dengan pengaruh swing, bossa nova, pop dan jazz. Cerita dimulai ketika dua sahabat Arina dan Riko berkumpul di sebuah band kampus.

Setelah satu tahun berjuang melawan kebosanan menampilkan musik orang lain, mereka memutuskan untuk menulis lagu mereka sendiri.

Mocca dikenal oleh pendengarnya dengan musik-musiknya yang ceria, manis, serta liriknya yang banyak membahas kisah anak muda.