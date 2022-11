Lirik Lagu Gosip Jalanan – Slank dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Gosip Jalanan – Slank

Pernahkah lo denger mafia judi?

Katanya banyak uang suap polisi

Tentara jadi pengawal pribadi

Apa lo tau mafia narkoba?

Keluar masuk jadi bandar di penjara

Terhukum mati tapi bisa ditunda

Siapa yang tau mafia selangkangan

Tempatnya lendir-lendir berceceran

Uang jutaan bisa dapet perawan

Kacau balau

Kacau balau negaraku ini

Ada yang tau mafia peradilan

Tangan kanan hukum di kiri pidana

Dikasih uang habis perkara

Apa bener ada mafia pemilu?

Entah gaptek apa manipulasi data

Oh, jual beli su-suara rakyat

Mau tau nggak mafia di Senayan

Kerjaannya tukang bual peraturan

Bikin UUD ujung-ujungnya duit

Kacau balau

Kacau balau negaraku ini

Pernahkah nggak denger teriakan Allahu Akbar

Pake peci tapi kelakuan barbar

Ngerusakin bar orang ditampar-tampar

Oh, oh, oh, oh, yeah