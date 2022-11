Lirik Lagu Salvatore – Lana Del Rey dan Fakta di Baliknya

Salvatore – Lana Del Rey

All the lights in Miami begin to gleam

Ruby, blue and green, neon too

Everything looks better from above my king

Like aqua marine, ocean's blue

Ah ah ah ah

Ah ah ah ah

Cacciatore

La da da da da

La da da da da

Limousines

Ah ah ah ah

Ah ah ah ah

Ciao amore

La da da da da

La da da da da

Soft ice cream

All the lights are sparkling for you it seems

On the downtown scenes, shady blue

Beatboxing and rapping in the summer rain

Like a boss, he sang Jazz and Blues

Ah ah ah ah

Ah ah ah ah

Cacciatore

La da da da da

La da da da da

Limousines

Ah ah ah ah

Ah ah ah ah

Ciao amore

La da da da da

La da da da da

Soft ice cream

The summer's hot

And I've been waiting for you all this time

I adore you, can't you see, you're meant for me?

Summer's hot but I've been cold without you

I was so wrong not to tell, I'm in regine, tangerine dreams

Catch me if you can

Working on my tan

Salvatore

Dying by the hand

Of a foreign man

Happily

Calling out my name

In the summer rain

Ciao amore

Salvatore can wait

Now it's time to eat

Soft ice cream

Ah ah ah ah

Ah ah ah ah

Cacciatore

Ah ah ah ah

Ah ah ah ah

Limousines

Ah ah ah ah

Ah ah ah ah

Ciao amore

Ah ah ah ah

Ah ah ah ah

Soft ice cream

