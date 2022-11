Lirik Lagu Dream – Lee Hi dan Fakta di Baliknya

Dream – Lee Hi

Geojitmalcheoreom dalkomhageman

Na kkumgyeol sogeuro neowa geonildeon

Honja nameun georeumeun dasi

Gireul irko hemaedo

I want you

I neurin maeume chorahageman

Na namgyeojin yaksok beoriji motae

Honja nameun georeumeun tto

Gireul irko hemaedo

I just wait for

You just back to

Naege dasi geojitmal gateun

Sigan soge na muldeul su itge

I just pray for

You just turn me on

O dasi eobseul geot gateun

Neoui pume na jamdeul su itge

Dream

Geochin baramdo chan badaedo

Yeongwonhal georago mideotdeon gieok