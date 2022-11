Lirik Lagu Up All Night – Lee Hi Ft. Tablo dan Fakta di Baliknya

Up All Night – Lee Hi Ft. Tablo

yojeum

na momi an joha

byeongwone gabwaya halkka

jami

bujokhadago

swimyeon doenda hagessjiman

oneuldo ne saenggage bamsae

kkeutnae nuneul gamado

ne eolguri boigo

oneuldo ne gieoge bamsae

sul hanjaneul masyeodo

geu gieoge chwihago

Think I'm lost without you

hal il

neomu manheunde

oneuldo jigakhagessji

bamsae

mwo han geonyago

sseunsorireul deutgessjiman

I got trouble sleepin'

ttame jeoksin begae

Ain't no religion that can save me

god, I'm so…

Sick and tired of being sick and tired

nado

jamsirado nun gamgo sipjiman

got nega chajaol akmong…

ttaemune

I'm up all night again

oneuldo ne saenggage bamsae

kkeutnae nuneul gamado

ne eolguri boigo