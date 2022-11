Lirik Lagu Video – Lee Hi Ft. Bobby iKON dan Fakta di Baliknya

Video – Lee Hi Ft. Bobby iKON

hal mareul ilheobeorin deus

honjaseo banghwanghaneun nun

anbwado bidio-o

ppeonhaji mwo

oh-o-oh

dasi tto bilgo bil moseup

nareul tto tteudeomallil chingudeurui maldeul

anbwado bidio-o

ijeneun heosuseumman nawa baby

I'm sorry

No baby

I'm sorry

naega mianhae

geuman mianhaedo dwae

I'm out of this game

nan geumanhallae

waeinji tteumhadeon ne phone call

hanadul majchwojineun peojeulcheoreom

anbwado bidio-o

ppeonhaji mwo

(hoksina hani yeoksina)

bammada geollyeooneun jeonhwareul

sisikolkolhan byeonmyeongeul

deutgi silheo nan jichyeosseo No more

niga ulmyeobulmyeo ttesseodo

jukgessda babeul geolleodo

ijen usgijido anha