Lirik Lagu World Tour – Lee Hi Ft. Mino Winner dan Fakta di Baliknya

World Tour – Lee Hi Ft. Mino Winner

Dangbunganman eumsogeoreul nureugo pa

Ireotajeoreota mwo eojjeoraneun geonde

Deoneun mutji ma (nope)

Imi poneun dwijibeonwasseo

Aswipjiman modu daeume bwa

Bami naji doel ttaekkaji?

Rideum soge nae momeul sumgigo

New York, Paris

Jigu myeot bakwireul dolgoseo

Saeroun sarange ppajiljido oh

Gingaminga gominhaji ma

Gin jaro jaendago dabi naona

Hanbamui kkumcheoreom kkaebeorindaedo

Goodnight Goodnight

I'm havin' a good time (right?)

I'm gone gone

I'm gone gone

Nune igeun saramdeulgwa hwangyeong

Dasi majuchigi sirheun agyeon

Jigyeowojil ttaejjeum bihaenggireul tago

I ttanggwa jeil meon goseuro

I'll go nareul chatji ma

Haendeuponeun an teojinikka

Nuguboda nopi oreugo sipda

Raneun mari igeon anieotjiman I'm gone

Maenyueori itdamyeon

Jigeumbodan gwaenchanheulkka

Geukkat sarangdo, saramdo

Dabeun anin geot gateunde

Geugan beon don mongttang sseugo

Dasi irui noyega doeljido

Moreujiman geunyang naebeoryeo dwo

Bami naji doel ttaekkaji

Mwoga geuri keuge byeonhandago

Hanagachi paljjang dandanhi kkin chaero

Simgakhage gudeoinneunji oh

Haneullo ollagani ppalgan sipjagadeulmajeo

Gyeongjaenghaneun deuthae

Mosundoen mideumui hyangyeon

Mullon naui mideumeun geojisi aninde

Iksukhami museowo tteonago sipne

Eoryeosseul ttae syupeomaencheoreom

Nan mangtoreul maego

Icheungeseo ttwieonne dongsimi jukgi jeone

Geuttaeui nareul chajeureo yeogwoneul deurimine

Naitgapseul gyesanhagin ajik jandonigie

Gingaminga gominhaji ma

(Don't think about it too much)

Gin jaro jaendago dabi naona

Hanbamui kkumcheoreom kkaebeorindaedo

Goodnight Goodnight

I'm havin' a good time (right?)