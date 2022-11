Lirik Lagu Oh Yeah - GD & TOP Feat Park Bom dan Fakta di Baliknya

Oh Yeah - GD & TOP feat Park Bom

O yeah O yeah T.O.P

O yeah O yeah G.D

O yeah O yeah

O yeah O yeah

sarangeun bolling nae mal

hanmadimyeon neomeoga

gwisine hollin deut neol

bomyeon naega neomeoga

ti naegin sirchiman imi

you ro-ro-rock my world

nae mame gorin daedabeun

hangsang oh yes girl

akkyeoon han madi

salgyeoreul gakkai

neol jeoldae silmangsikiji anha girl I promise

urineun darmeun kkol

namdeulgwaneun dareun soul

jiruhan sesangeul deunge jigo

lets rock n roll

eum oneulcheoreom byeori bitnaneun bame /tonight!

haengunui yegami uril bureune /YES!

areumdaun soriro jilleojwo

Like this like this like this

OH YEAH! (OH YEAH nan feelin like ) oh oh oh

OH YEAH! (OH YEAH jebal nal meomchujima) oh yeah

OH YEAH! (OH OH OH MY MY MY)

Oh Yeah (Oh yeah) oh yeah (Yeah yeah yeah)

geudaen seutailbuteo smilekkaji modeun ge da Good

jeomjeom seoroege ppajyeodeuneun uridul

tto biwojineun naui CUP

ne hyanggiro fill it up o o oh yeah

neowa nae bultaneun kichin

mak taoreuneun neukkim

pungseonkkeom cheoreom bupun maeum

I’m just Celebratin’

a a a a I LIKE IT BABY

U U U U U U come be my lady

eum oneulcheoreom byeori bitnaneun bame /tonight!

haengunui yegami uril bureune /YES!

areumdaun soriro jilleojwo

Like this like this like this

OH YEAH! (OH YEAH nan feelin like ) oh oh oh

OH YEAH! (OH YEAH jebal nal meomchujima) oh yeah

OH YEAH! (OH OH OH MY MY MY)

Oh Yeah (Oh yeah) oh yeah (Yeah yeah yeah)

Put your hands in the air

Put your hands in the air Say Yeah (Yeah)

Put your hands in the air

Put your hands in the air Say Yeah (Yeah)

[GD/TOP] eum oneulcheoreom byeori bitnaneun bame

[GD/TOP] haengunui yegami uril bureune

[GD/TOP] areumdaun soriro jilleojwo

[GD/TOP] Like this like this like this

OH YEAH! (OH YEAH nan feelin like ) oh oh oh

OH YEAH! (OH YEAH jebal nal meomchujima) oh yeah

OH YEAH! (OH OH OH MY MY MY)

Oh Yeah (Oh yeah) oh yeah (Yeah yeah yeah)

Yeah yeah yeah

You make me wanna say

Yeah yeah yeah

All day everyday

Oh Oh Yeah

Oh Yeah Oh Yeah Oh Yeah

Artis: GD & TOP

Album: GD & TOP

Penulis lagu: Seung Hyun Choi, Hong Jun Park, Sunny Boy, Jung Ah Sunwoo, G-Dragon

GD & TOP adalah duo unit dari boy grup BIG BANG.

Album debut duo ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat Korea Selatan.

Album yang dirilis pada 2010 ini memiliki genre hip hop. Namun tak melulu melakukan rap, mereka juga memamerkan vokal.

Dalam single kedua itu, keduanya menggaet Park Bom, anggota 2NE1. (Gia Ananda)***