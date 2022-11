Lirik Lagu Yang Tak Terlupakan - Zivilia dan Fakta di Baliknya

Yang Tak Terlupakan - Zivilia

Di malam ini kau hadir

Dalam lelap tidurku engkau ulangi semua kisah

Tentang kita yang dulu pernah ada

Senyum bahagia yang aku rasakan malam ini

Tak tertahankan saat kau ada dalam dekapanku

Kukecewa saat kuterjaga

Dan kau tiada dalam pelukanku, ooh

Takkan pernah aku lupakan

Walau kau telah lama berlalu, ooh

Dan aku akan selalu menunggu

Meski kutahu kau takkan kembali

Setiap desah nafasmu masih berhembus

Hingga ke dasar hatiku, oh oh ohh

Takkan pernah aku lupakan

Walau kau telah lama berlalu. ooh

Dan aku akan selalu menunggu

Meski kutahu kau takkan kembali, ohh

Takkan pernah aku lupakan

Walau kau telah lama berlalu. ooh

Dan aku akan selalu menunggu

Meski kutahu kau takkan kembali

Setiap desah nafasmu masih berhembus

Hingga ke dasar hatiku, oh oh ohh

Credit

Artis: Zivilia

Album: Aishiteru 2

Rilis: 2012

Genre: Pop

Penulis: Zulkifli

Fakta di Baliknya

Grup musik asal Kendari, Sulawesi Tenggara Zivilia memulai kiprahnya di dunia musik pada tanggal 8 Agustus 2008.

Zivilia beranggotakan empat personil, diantaranya Zulkifli sebagai vokalis sekaligus sintesiser piano, Sarah sebagai bassist, Obot sebagai drummer, dan Bayu sebagai keyboard/pianis.

Mulanya band ini dikenal dengan nama Teplan Band, lagu pertama yang menjadi awal mula perjalanan karirnya berjudul Aishiteru dan Karena Cinta. Genre dalam band ini bernuansa aliran Slow Rock Alternative.

Band ini mulai terkenal ketika telah berhasil merilis lagu berjudul Menunggu dibawah label Megaswara. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2009 lagu Menunggu diganti menjadi judul Aishiteru.