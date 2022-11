Lirik Lagu Castaway - 5 Seconds of Summer dan Fakta di Baliknya

Castaway - 5 Seconds of Summer



Oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh



Young love, close the chapter

There's no ever after

Fell fast, ended faster, yeah (Oh-oh)

Late night conversations

Led to complications

Now my heart is in my hands (Oh-oh)



'Cause you walked out and left me stranded

Nothing left but picture frames

And I just keep on asking myself



How'd we drift so far away

From where we left off yesterday?

I'm lonely like a castaway-ay (Oh-oh)

Heartbreak that I can't escape

A sinking ship I'll never save

I'm lonely like a castaway-ay (Oh-oh)



All your screaming whispers

Slip right through my fingers

But these memories linger on (Oh-oh)

Eyes closed, all I see is

Good times disappearing

And I'm trying to hold on (Oh-oh)



'Cause you walked out and left me stranded

Nothing left but picture frames

I just keep on asking myself



How'd we drift so far away

From where we left off yesterday?

I'm lonely like a castaway-ay (Oh-oh)

Heartbreak that I can't escape (I can't escape)

A sinking ship I'll never save (I'll never save)

I'm lonely like a castaway-ay (Oh-oh)



Oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh

Castaway

Oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh

Castaway



How'd we drift so far away

From where we left off yesterday?

I'm lonely like a castaway



How'd we drift so far away (So far away)

From where we left off yesterday? (Yesterday)

I'm lonely like a castaway-ay (Oh-oh)

Heartbreak that I can't escape (I can't escape)

A sinking ship I'll never save

I'm lonely like a castaway-ay (Oh-oh)



Oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh (Castaway)

Oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh

Castaway

Oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh (Castaway)

Oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh

Castaway



Credit



Produser: John Feldmann and The Monsters dan Strangerz



Penulis: Sean Douglas, Clarence Coffee Jr., MarcLo, Jordan K. Johnson, Stefan Johnson, Luke Hemmings, dan Calum Hood



Album: Sounds Good Feels Good



Genre: Alternative Pop



Fakta di balik lagu

Castaway merupakan lagu yang dibawakan oleh 5 Seconds of Summer dan dirilis pada 23 Oktober 2015 sebagai single ke-10 dalam album keduanya yang bertajuk Sounds Good Feels Good.



Dalam sebuah cuitan Twitter berbentuk video, Luke Hemmings membeberkan fakta unik di balik terciptanya lagu ini.



“(Ide) lagu itu sebenarnya datang ketika saya sedang buang air kecil di toilet dan saya merekamnya di ponsel saya,” tutur Hemmings.



Diketahui, 5 Seconds of Summer adalah band pop-rock asal Sydney, Australia yang terdiri dari Luke Hemmings sebagai vokalis utama, Calum Hood sebagai bassist, Ashton Irwin sebagai drummer, dan Michael Clifford sebagai gitaris.



Band tersebut terbentuk pada 2011 dan dikenal secara luas ketika One Direction menemukan kaver lagu mereka di YouTube pada 2013. Tak lama kemudian, mereka merilis single bertajuk She Looks So Perfect yang kemudian memenangkan beberapa penghargaan.



Sejak 2014, 5 Seconds of Summer telah menjual lebih dari 10 juta album dan 2 juta tiket konser di seluruh dunia. Selain itu, lagu-lagunya pun telah diputar lebih dari 7 miliar kali, menjadikannya salah satu musisi Australia yang paling sukses dalam sejarah.



Pada Juni 2018, band ini kembali mencetak sejarah dengan menjadi band pertama yang memiliki tiga album pertama yang memuncak pada posisi ke-1 di tangga lagu Amerika Serikat, Billboard.



Begitu banyak penghargaan dan nominasi yang telah diterima oleh band ini, termasuk dianugerahi Penghargaan Prestasi Internasional Luar Biasa oleh APRA Music Awards pada 2019 hingga ditempatkan di Billboard's Top Artists of the 2010s, yang mencantumkan artis paling populer dan sukses pada era 2010-2019. (Khadijah Ardallyana Qirba)***