Lirik Lagu Ya Ya Ya – EXO dan Fakta di Baliknya

Ya Ya Ya – EXO

Neon malloneun pyohyeoni dalli

Himdeul geot gateunde

Sarange ppajin geu sungani really

Huhoedoen jeogi eomne

Neol jakku bogo innoramyeon

Spinning spinning ajjilhae mot gyeondige

Gyeolguk hago sipeun mareun neoreul

Saranghandaneun geoya baby baby

Do you love me, do you love me not?

Baby tell me now

Yeogil bogo ya ya ya

Naega minneun geon neoppunin geol

Baby tell me now

Neodo matji? ya ya ya

Ttan nomdeureun singyeong sseuji ma

Byeolgeo aniya

Naman bwajwo ya ya ya

Wae nal baboro mandeureosseo my love

Nae saenggage neon naega pillyohae

Nuguwa itdeun naman saenggakae

Baby give me some cuz Imma give you some

Urin jeomjeom dalagal geol

Nan michyeotgo neon geochireo ttaeron

Ne malman deutge gildeullyeojwo

Molduhage mandeureojwo

Isanghage ne moksorieman

Baneunghaneun songwa balgwa nun, ko

Yeah ya gyeolguk nae mareun

Neol saranghago itdan geoya

Do you love me, do you love me not?

Baby tell me now

Daedapaejwo ya ya ya

Ijen hetgallige haji ma

Baby tell me now

Neodo mitji? ya ya ya

Gareuchyeojwo joahaneun geol

Kkok naegeman

Naman bwajwo ya ya ya

Wae nal baboro mandeureosseo my love

Nae saenggage neon naega pillyohae

Nuguwa itdeun naman saenggakae

Baby give me some cuz Imma give you some

Urin jeomjeom