Lirik Lagu Rose – Lee Hi dan Fakta di Baliknya

Rose – Lee Hi

Nae sarangeun saeppalgan rose

Jigeumeun areumdapgetjiman

Nalkaroun gasiro neol apeuge halgeol

Nae sarangeun saeppalgan rose

Geurae nan hyanggiropgetjiman

Gakkai halsurok neol dachige halgeol

Geureon gabyeoun nunbicheuro nal chyeodaboji marajwoyo

Hamburo sarangeul swipge yaegihajima

Nae mameul gatgo sipdamyeon nae apeumdo gajyeoya haeyo

Eonjenga bandeusi gasie jjillil tenikka

Nal neomu mitjima

Neon nal ajik jal molla

So just run away run away

I said ooh ooh ooh

Nal saranghajima

Neon nal ajik jal molla

I said run away just run away

Dagaojima

Nae sarangeun saeppalgan rose

Jigeumeun areumdapgetjiman

Nalkaroun gasiro neol apeuge halgeol

Nae sarangeun saeppalgan rose

Geurae nan hyanggiropgetjiman

Gakkai halsurok neol dachige halgeol

Jasingame chan ni moseubi

Nae nunen geujeo ansseureowo

Nal hyanghan ssikssikhan balgeoreumi

Oneulttara chorahae boyeo

Gamjeong, sachiya naegen

Sarang, jipchagui best friend

So run away just run away

Cuz you and I must come to an end

Every rose has its thorn

Every rose has its thorn

Every rose has its thorn