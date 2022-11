Lirik Lagu No One – Lee Hi Feat B.I dan Fakta di Baliknya

No One – Lee Hi feat B.I

Nugu eopsso

Nareul butjabajul nimeun eopsso?

Nuneul sshitgo chajabwado boijiga anneunde

Eodi isso

Nareul deryeoga jul nimeun eopsso?

Nan deo isang mot chamgesso

Naege dagawa juo

Ttokgateun geori gateun dalbit sogeseo

Ttokgateun jari gateun jame deulgetji

Ijeneun nugungal deohago shipeo

Jiteun oeroum geodugo shipeo

I don't wanna be alone anymore

Ttokttok nugu eopsso

Ttokttok nan yeogi isso, ttokttok geogi

Nugu eopsso

Ttokttok neon eodi isso

Daedaphaejuo

Nugu eopsso

I don't know

I don't know

I don't know

Daeche nimeun eodie

I don't know

I don't know

I don't know

I don't care about shit

Geogi nugu eopsso

I jen eomneun geuriumeul eojjeonyaneun mario

Honjain bameun yeojeoni jamdeulgiga ashwiweo

Meomun jeokdo eomneun naye nimeun daeche

Eodil geurido geuphage gashio

Nugu eopsso

Daedani byeol bol il eomneun

Naye haruharueneun piryohae byeoril

Eojireoun doshiwa oeroun i hyeonshil sogeseo

Nareul derigo domangga juo meolli

Nugu eopsso

Ttokgateun geori gateun dalbit sogeseo

Ttokgateun jari gateun jame deulgetji

Ijeneun nugungal deohago shipeo

Jiteun oeroum geodugo shipeo

I don't wanna be alone anymore