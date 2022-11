Lirik Lagu Love Is Over – Lee Hi dan Fakta di Baliknya

Love is Over – Lee Hi

Amuri eolgureul hwajangeuro garyeodo

Nae gibuni garyeojiji anha

Nega johahaessdeon

Gin meorineun swipge jallado

Maeumeul jeopneun geon cham eoryeowo

Saramdeureun mareul hae

Siganmani dabirae

Geu malman myeot nyeonjjaego

Nan yeojeonhi ttokgata

Nae jeonhwa gipeun gose

Usgo issneun neol bomyeo

Jamdeulgon hae

LOVE IS OVER

Geuchil geot gatdeon nunmuri meomchuji anha

Eojecheoreom oneuldo

LOVE IS OVER

Neol oraejeon bonaenohgo

Ajik neowa heeojineun jung

Johassdeon gieokdeuri neomuna manhaseo

Beoryeobwado nae mamman mugeopgo

Sseuldeeopsi osjang sogeul gadeuk chaewodo

Heojeonhan gaseumeun teong bin deushae

Dareun namja apeseo

Eokjiro useobwado

Neoman deo saenggaknago

Neowa hamkke arassdeon

Chingun da pihaebwado

Gakkeum ne sosigi deulligon hae

LOVE IS OVER

Geuchil geot gatdeon nunmuri meomchuji anha

Eojecheoreom oneuldo

LOVE IS OVER

Neol oraejeon bonaenohgo

Ajik neowa heeojineun jung

Naega babo gateul geoya

Imi nal da ijeun ne nunen

Swipge ttan sarang sijakhaessgessji

Ttan yeoja meoril sseudadeumgessji

Yeojikkeot neoreul jeongri moshan nareul moreun chae