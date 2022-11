Lirik Lagu 20MIN – Lee Hi dan Fakta di Baliknya

20MIN – Lee Hi

Neon cheoeumbuteo kkeutkkaji an byeonhae

Hansimhan pyojeongdo ttokgateun byeonmyeongdo

Hanabuteo yeolkkaji byeonhan ge eopsne

Sigan nangbihan gibun

You think you're good

But you're not

Useojundago neoege ppajin geon anya

Chakgak sogeseo neon neul jalnan jul algessji

Jeonbu dollyeo malhae ihaega jal andwaessni

Neon geogiseo geogi

Eo byeollo jaemieopseo

20bun jeonbuteo tto 20bun

Neon geujeo geureon nongdamman tto banbokhae

20il jeonbuteo ttak 20il

Imi kkeutnasseo neol nohasseo

Don't think of you

Neon heeojin geunyeodeul yaegireul johahae

Geunyeodeurui mam cham ttakhagido hae

Nan sangsangdo silheo

Neo gateun aedeul cham ppeonppeonhae

Ttak ilbundo gyeondigi jillige hanikka

Ulleonggeorimeun eonjejjeum meomchulkka sipeo

Geurae aju jogeumeun

Neoege joechaekgam deureo

Nugu honjamanui jalmoseun anigessjiman

Nae jalmoseun ttakhi tteooreuji anha

20bun jeonbuteo tto 20bun

Neon geujeo geureon nongdamman tto banbokhae

20il jeonbuteo ttak 20il

Imi kkeutnasseo neol nohasseo

Don't think of you

Geujjeumeseo hae yeogiseo geuman Stop

Neo eopsido na cheoeumbuteo da

Neo hanamaneul mitgo

Du nun gamneun geosdo jichyeo

I'm not Okay geumandullae