Lirik Lagu White Noise – EXO dan Fakta di Baliknya

White Noise – EXO

Lonely night millyeo-oneun neol

mageul su eomneun saebyeok

i pado sorie

nan tteonaeryeoganeun jung-ingeol Oh no

nae gieogeun doraga

eonjenga neowa itteon gose

Not far away no

shigani galsurok geuriweo

ni yeppeun eumseongdo

geu yateun sumsorikkaji Baby

I hear you, I feel you

bol suga eopseodo neol deureul su isseo

nuneul gamkkoseo

i sesang modeun sori jung-e

neoreul chajanaemyeon dwae

neo-e jageun useumsoriro

nan niga jal jinaendaneun geugeonman

hwaginhamyeon dwae

(Somebody) Somebody (Somebody)

Cause someone loves you babe

(Somebody) Oh oh oh (Somebody)

neoneun biga dwe-eo naeryeowa

(Don’t you worry baby)

jogeum deo sechage naeryeo jullae

bokjapan nae ma-eumi da shitkkyeojidorok

gwi giuryeo deureo bwa

eodinga meolji aneun gose

Not far away no

nugunga geudaero seo isseo

gateun jarie

neol saenggakamyeonseo ojik Baby

Oh I hear you, I feel you

bol suga eopseodo neol deureul su isseo

nuneul gamkkoseo

i sesang modeun sori jung-e

neoreul chajanaemyeon dwae

neo-e jageun useumsorimyeon

anshimhal su isseul kkeot gata

Right here, yeah