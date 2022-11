Lirik Lagu One and Only – EXO dan Fakta di Baliknya

One and Only – EXO

Wow wow, yeah yeah yeah

heorakttwen gonggiro shwineun sum

he-eomchyeo bwado gyeolguk yeogin neo-e pum

kkumeseodo neoran kkumeul kkuneun All night

pareul ppeodeun sungan

sonkkeute mulkkyeolchineun gamgak

geugeon You modu You

mulppicheuro muldeuneun shigandeul

ttaseuhan ni misoneun Beautiful

idaero haengbokanikka

na-ege jayureul juji ma

neon naega chajeun One and one and only

da-eun balkkeut da-eun son da-eun gonggan

modeun ge neoinde

nal geuryeo naeneun budeureoun sonkkil

neo-e aekja ane meomchweo isseul ttae

gajang pyeonanhan na

nan ni ane gacheo

Yeah, yeah, yeah

soni machi japil tteutan

neo-e ongiro gadeuk chan

jayuroun eohang sok

tumyeonghan na-e gonggan

yuri byeok neomeoro bichin gejeol

nawaneun amureon sanggwaneopseo Oh

nae pibu wi danneun gejeori

da neonikka Yeah

nae du nuneul garin sonkkil

geu teum shillat gachi bichin

yeoteun haetppit soge nan

gonhi danjameul ja

(Girl you are my)

neon naega chajeun One and one and only

da-eun balkkeut da-eun son da-eun gonggan

modeun ge neoinde

nal geuryeo naeneun budeureoun sonkkil

neo-e aekja ane meomchweo isseul ttae

gajang pyeonanhan na

nan ni ane gacheo

Yeah, I want you

nae gyeote meomulleo

Ain’t nobody but you

Uh, mame murangaega geocheo

neoman seonmyeong-haejeo (Oh baby, yeah)

nun ap punggyeong-i da meomchweo

neoman sumeul shwieo

ni geoshi anin nareul heorakaji mareo