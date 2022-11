Lirik Lagu They Never Know – EXO dan Fakta di Baliknya

They Never Know – EXO

nan geudael hyanghae nae modeun geol da yeoreo dungeol

nae nunppitto mam gipeun gotto

jageun teumdo eopseul mankeum dachin sesang sok

neol wihaeseo yeollin yuilhan got

They never know

wanbyeoki dareun sesang-eun

uriman neukkingeol

They never know

ireoke gakkaweojin iyu

i modeun geoshi jeojeo deun bie

modue shiseon ttawin mushihae

Oh naega meonjeo seoneul neomeoseolkke

niga inneun geugoseuro Cross that

Oh would you dare to cross the line

Yeah deutji ma geureokena

uril Break down-shikineun yaegin

No oh oh

bureoweohaneun nunppit

urin hwepi daeshin jeulgimeuro

dulmane meseji

meottaero sangcheo naen tageseuro

geudeuri ssoa daen hwasare

seucheo gan sangcheo-e ip matchulsurok nan

maeil deo nege ppajeodeureo

They never know

jeo dare pureun dwipyeoneul

bon jeogi eomneungeol

They never know

naega deo dagaganeun iyu

i modeun geoshi jeojeo deun bie

(nuneul garin bi)

modue shiseon ttawin mushihae

(Love is blind, love is blind)

Oh naega meonjeo seoneul neomeoseolkke

neowa gateun sesang-euro Cross that

nae sarang-eun ne mame imi

dari chadeut gadeukae Set free

mangseorim neomeo neon geu gyeonggel neomeo

tto geudeuri mweoraedo mitji malgo