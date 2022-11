Lirik Lagu Thunder – VERIVERY dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Thunder – VERIVERY

Na na na na

I gotta work it out yeah

Na na na na

I'm gonna, I wanna

Eodum sogeseo urin jayurowo deo

Beonjjeogineun sungan on sesangi Freeze!

Jomajomahage dwieongkineun siseon

Geotjabeul su eopsi danggyeojineun tension

Jamsi bangsimhaneun sai naerikkochyeo

Jamdeun neoui bameul kkaeul electric yeah

Jjalge beonjjeogineun challa soneul naemireo

Teumeul nochiji anko nan nakka chae julge yeah

Chilheuk gateun eodum soge yeongyeoldoen geu sai

Gipi neukkyeojyeo nan ne maeumi da

Buranhaetdeon siseon oeroume gatin

Gieogeul bam haneulcheoreom jjitgoseo

We like a Thunder

Muneotteuryeo deep inside

Ajjilhage muldeullyeo

Up and high

Gangnyeolhage ikkeullin

Up and high

Meomchul jureul molla

Can't stop nuni meol geot gata nan

Dallajineun ne nunbit