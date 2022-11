Lirik Lagu Alright! – VERIVERY dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Alright! – VERIVERY

Ay Yes

Neoye gwanshim dokchaji

Geuge manyak naramyeon

Eotteokka Ho

(Wait a minute wait a minute)

Aldeut maldeut

Eojjeomyeon hanbeon sokneun sem chigo

Gabokka Ho

(Wait a minute wait a minute)

Yejeone aldeon naega anya

Shwipge boda keunil na

Nal mitgo eoseo ttarawa

Boyeojulge neomu mana

Yeah neukkimjeogin neukkim neukkim

Woo waenji geureon neukkim neukkim

Sanggwan 1do eomneun saram shingyeong sseuji ma

Michin deushi ttwieo alright

Can you feel me alright

Naman mitgo ttwieoolla

Gihoereul nochiji ma

Alright, Alright

Jumeoni sok ne mam kkeonae (kkeonae)

Nan jigeum neol mani weonae (weonae)

Yo geokjeongeul mirimiri hae mweo hae

Jigeumbuteo uri beriberi hae You Know

Nal makji mothal geoya

Jamkkanman stop it (wae?)

Gapjagi bunwigi ssahae

Eojjeonji i neukkim (a jinja)

Iksukhadeorago

Oh neoreul wihae noraehal ttae

Tensioni nopajyeo jeomjeom

Ne nunbinman bwado

Gibun jigeum wanjeon Turn it up!

Meomchul su eopshi dugeundaeneun

Shimjang eojjeom joeukka

I sunganmaneul nan jigeum

Gidaryeoon geot gata

Yeah neukkimjeogin neukkim neukkim

Woo waenji geureon neukkim neukkim

Sanggwan 1do eomneun saram shingyeong sseuji ma

Michin deushi ttwieo alright

Can you feel me alright

Naman mitgo ttwieoolla

Gihoereul nochiji ma

Alright