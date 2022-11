Lirik Lagu Tag Tag Tag – VERIVERY dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Tag Tag Tag – VERIVERY

Tag-Tag-Tag-Tag

Tag you're it baby tag you're it

Tag-Tag-Tag-Tag

Tag you're it baby tag you're it

Show me babe

Jom deo gipeun neoui Time line

Right now

Nuneul tteun sunganbuteo

Neoreul ttara dallyeo nan

Naeireun mwo hae

Maeil gati issgo sipeo

Creep Creep

Jangnancheoreom malhamyeon sumeun uimi neon alkka

Deo adeukhi meon

Ne maeumi namgin message

Neujgi jeone Run

Neukkim wassjanha neukkim aljanha

Anjeolbujeolmoshamyeon eottae

Haruedo yeoldu beon naneun geurae

Ojik nan negeman

Soneul ppeodeo Tag Tag Tag

Butjapgo sipeunde

Georeo Tag Tag Tag

Nuneul ttel su eopsge

Neoreul ttara naneun eoneu sae

Daranadeut bameul sae

Let's play Tag Tag Tag

Neol Tag hae Babe

Meonghaejyeo meorissogeun neol bomyeon

Nado moreuge gamtani nawa

Whoa

Yes yes ya'll

Yes yes ya'll

Michigesseo

Uriman aneun bimil hagopeun il

Jeonbu Keep it hana dul ssik

Jiwoga Bucket list

Uri chueogi jeomjeom ssahyeonaga

# Better

Mami padochyeo igeon mallo seolmyeong mot hae

Jeomjeom keojyeo deo

Neukkyeo bwassjanha neukkyeo majjanha

Nege daheul sungankkaji

Sonkkeut hanamankeum nameun i geori

Ojik nan negeman

Soneul ppeodeo Tag Tag Tag

Butjapgo sipeunde

Georeo Tag Tag Tag

Nuneul ttel su eopsge

Neoreul ttara naneun eoneu sae

Daranadeut bameul sae

Let's play Tag Tag Tag

Neol Tag hae Babe

Neoro gadeuk chilhaejin bang

Geu ane nan heeomchigo

Ppeonhage boyeodo

Byeonhajin anha

Neol chajaon sungan neukkil su isseo

Bamsaedorok nal bulleodaeneun

Your feed

Tag-Tag-Tag-Tag

Han bal deo negero dagaganeun neukkim

Tag-Tag-Tag-Tag

Tag you're it