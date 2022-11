Lirik Lagu Indonesiakan UNA – Slank dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Indonesiakan UNA – Slank

Reny please I need to talk to you

Tentang future hidup kita

About Mezzaluna benih cinta

Mampukah kita

Membesarkan Una di neg'ri ini?

Reny please aku ingin tahu

Biaya masuk sekolah

Kalo sakit dokter dan obat berapa

Cukupkah kita 'tuk merawat Una di neg'ri ini

Reny, apa kamu gak merasa takut?

Manusia di sini mulai gak manusiawi

Dan kebenaran cuma jadi barang opini

Bisakah kita

Melindungi Una di neg'ri ini?

Reny coba jangan s'lalu ikuti

Beli boneka Toy Story dan makan di McD

Ajari main congklak atau makan di lesehan

Akankah kita membuka pikirannya

Di negeri ini?

Kuatkah kita Indonesiakan Una

Di neg'ri sendiri?

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Credit

Artis: Slank

Album: Plur

Dirilis: 2004

Pencipta lagu: Bimbim

Genre: Pop

Fakta di Balik Indonesiakan UNA

Slank adalah band musik asal Indonesia yang dibentuk oleh Bimbim pada 26 Desember 1983.