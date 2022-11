Lirik Lagu Knock Out - GD&TOP dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Knock Out - GD&TOP

Ppeogigayo ppeogiga aju ppeogigayo ppeok ppeok

Aju ppeogigayo aju ppeokppeokppeokppeok ppeogigayo

Dulman bomyeon nado mollae ppeogigayo ani sonigayo

Urigayo? neon ppeogigayo

This is double double double double (combo)

Double double double (combo)

They say bubble bubble bubble bubble (gum)

Neoneun jilgeongjilgeong nuni binggeulbinggeul

Gilgeorireul georeo danineun jeo agassideul

Namja nyeoseokdeuldo oechyeodaeneun nauiireum (T.O.P!)

Nae raebeun daehanminguk gihosikpum nareul ttarahaneun jeormeunideul

Alssongdalssong hago dalkomhae

Saegangyeongeul busun naui two job moheom

Nawa biseutan wanna be star

Jjotgo jjotgijiman naneun movie star

Yeojaboda jangnangameul johahajiman

Useupgebomyeon sangcheobatji (I didn't mean ah),

Nan orijinal eoulliji nan (T.O.P!)

Pyeonuijeomui keopi ireummajeo (T.O.P!)

Nae kkamannundongja neol heundeureoyo

Naui du songnunsseobeun

Yeokgyeoun seumoki hwajanggwaneun dareun tagonan yeoyu

ju ppeogigayo aju ppeokppeokppeokppeok ppeogigayo

Dulman bomyeon nado mollae ppeogigayo ani sonigayo

Urigayo? neon ppeogigayo

This is double double double double (combo)

Double double double (combo)

They say bubble bubble bubble bubble (gum)

Neoneun jilgeongjilgeong nuni binggeulbinggeul

Gureumeul gareugo dagaon G-Dragon

Narara super board biteu wiui sonogong

Micneun nae jihwibong mudae wiui napolleong

(I'll be raising ma swags some wanna be je 2ui gwonjiyong)

Bling bliing bling daechung geunyang amugeona geolchimyeon hwabo

Nae ireum da aljyo (Bravo my life)

Seoul to uh dokyo jjikgo dasi tto

They call me honggildong

Wolhwasumokgeumtoil maeil seukejyure sidallyeo (oh-oh)

Tto bamimyeon I'm so lonely nae seukaendeura gidallyeo (oppa)

Jeo oppaga jota hani yeong gaoga anseo

Injidoneun urijip gahoga apseo

Nae jeseuchyeoneun choemyeon (neol yuhokhaneun suhwa)

Nae moksorin jebeop sweet medusa