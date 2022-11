Lirik Lagu Lay Back – VERIVERY dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Lay Back – VERIVERY

Kkamadeukan eodum soge gamchwo noeulkka

Gimyohage deultteuneun gibun

Chagaun bam sae

Gamgageun seonmyeonghae

Saebyeogi ol ttaekkaji ieoganeun game (Let's go)

Yea, step in step in step in step

Heurithae witaewitaehae

Jinjjaneun gipi gamchwo nwa dwidolmyeon utgo isseo nan

Don't stop it stop it stop it stop

Jjarithae gipi gipi gipi ppajyeodeureoga imi

Show me your face

Lay back Lay back (ready or not)

Show me your face

Play back Play back (ttarawa)

Jom deo jitge ppajyeodeun bam

Jigeum nan nan

Show me your face

Pay back Pay back

Gakkawojyeo ga nege nan

Jom deo soljikaejin neowa nal wonhae

Gin eodum soge teojideut pieonan

Your broken heart

Nal ikkeun i bam

Hwaryeohan jeongmagi naerigo

Neol hyanghan modeun nal chaeugo

Nan neoreul deryeoga

Nuni meoreogado joa neoui Li-li-light

Nuneul gamado red ocean

Gipi illeongineun emotion

Everybody knows that, shh…

Gamyeon neomeo tteollin geu nunbichi

Swagger swagger

Oh geomnaeji malgo (please) take off

(Go) Love deo boyeo jwo bwa

Right now hit that true or lie

Yea, step in step in step in step

Dalbichi witaewitaehae

Dageupi muldeun geurimja imyeonui neoreul wonhae nan

Don't stop it stop it stop it stop

Nae mam deo gipi gipi gipi seumyeodeureoga imi

Show me your face

Lay back Lay back (ready or not)

Show me your face

Play back Play back (ttarawa)

Jom deo jitge ppajyeodeun bam

Jigeum nan nan

Show me your face

Pay back Pay back

Gakkawojyeo ga nege nan

Jom deo soljikaejin neowa nal wonhae

Gin eodum soge teojideut pieo nan

Your broken heart

Nal ikkeun i bam

Hwaryeohan jeongmagi naerigo

Neol hyanghan modeun nal chaeugo

Nan neoreul deryeoga

Nuni meoreogado joa neoui Li-li-light

Sum gappeudorok neol wonhage

Tumyeonghage neoreul barabolge for you

Haneopsi ne gyeote stay

Jigeuki areumdaun

I sunganeul meomchuji ma

We take in the Love (face) ya let's go