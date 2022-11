Lirik Lagu White Night – VICTON dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu White Night – VICTON

On sesangi saehayake binnan bameul geotgo isseo

Jeogi starlight starlight

Ttaragada boni your light your light

Maeilmaeireul ulmyeonseo georeowatjyo

Machi bul kkeojin haneul gatdeon geureon nareul nareul

Hwanhage balkyeojun my love my love

Areumdaun moksoriro bureul geoya

Kkumeseo bon hwansangcheoreom

Sesang eodieseodo nega boyeo Baby

Fly me to the moonlight

On sesangeun neoya

It's you oerowohaji anke

Bureugo isseo

Let me hold you tonight

Nun gamado boyeo

Only you only you are my life

Gyeote isseulge

Gyeote isseulge

Geureoke nae modeun nari balgajyeotji

Uriui gyeoteseo

Siganiran geon muuimi

Huimihaejin natgwa bamui gyeonggyeseon

Heomhan i sesang sogeseo

I jeoleun nare gosaeng kkeute

Gyeolguk chajaol naui nohueneun

Neoran bosangeul jundamyeon jokesseo

Saehayake balda haedo

Bameun bamigin hanga bwa

Ne apeseo chamanaetdeon

Gamjeong juchereul mot hajana