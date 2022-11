Lirik One More Night - Phil Collins dan Fakta di Baliknya

Lirik One More Night - Phil Collins

One more night, one more night

I've been trying, oh so long to let you know

Let you know how I feel

And if I stumble, if I fall, just help me back

So I can make you see

Please give me one more night

Give me one more night

One more night

'Cause I can't wait forever

Give me just one more night

Ooh, just one more night

Oh, one more night

'Cause I can't wait forever

I've been sitting here so long, wasting time

Just staring at the phone

And I was wondering should I call you

Then I thought, maybe you're not alone

Please give me one more night

Give me just one more night

Oh, one more night

'Cause I can't wait forever

Please give me just one more night

Ooh, just one more night

Oh, one more night

'Cause I can't wait forever

Give me one more night

Give me just one more night

Ooh, one more night

'Cause I can't wait forever

Like a river to the sea

I will always be with you

And if you sail away

I will follow you

Give me one more night

Give me just one more night

Oh, one more night

I can't wait forever

I know there'll never be a time

You'll ever feel the same

And I know it's only words

But if you change your mind

You know that I'll be here

And maybe we both can learn

Give me just one more night

Give me just one more night

Ooh, one more night

'Cause I can't wait forever

Give me just one more night

Give me just one more night

Ooh, one more night

'Cause I can't wait forever

Credit

Dirilis: 1985

Album: No Jacket Required

Genre: Alternatif/Indie, R&B/Soul, Pop, Rock

Penulis lagu: Phil Collins

Fakta di Balik Lagu One More Night - Phil Collins

Phil Collins adalah penyanyi Inggris dan multi-instrumentalis yang telah menguasai banyak instrumen termasuk drum, gitar, bass dan piano.

Phil Collins pertama kali menjadi terkenal sebagai anggota band rock 70-an bernama Genesis.

Collins kemudian memutuskan untuk bersolo karier mulai tahun 80-an, menghasilkan banyak hits selama waktu itu.

Selama karier musiknya, karya Phil Collins telah terjual lebih dari 100 juta kopi, baik sebagai penyanyi dan drummer untuk Genesis dan selama karir solonya.