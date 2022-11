Lirik Lagu Timeline – VICTON dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Timeline – VICTON

Oraenmane sajineul bwasseo

Haengbokhaetteon naldeul jeil arae timelinekkaji da

Sashil jiuji mothaesseo neowa gachihaetteon

Neomunado maneun naldeul sok

Ne yeppeun pyojeongeun ajik neomu seonmyeonghae

Nae mameul nogineun nal bureudeon ne moksori

Eodiseo mwol hadeun eonjena nareul

Ttaradanil ne heunjeokdeul

Haessari cham balka boyeoseo

Geunalcheoreom ttasarowoseo

Sajin sok uriye moseube

Neodo apahal geot gatasseo ay

Neol jeoldae nae mameseo tteji mothae

Nan ajikdo ne juwil maemdoneunde

Tonghwa beoteuneseo soneul tteji mothae

Tteji mothae tteji mothae

Neoye SNSe bigyodoeneun nae insaeng they said

Wae isseul ttae jalhaji geuraetni

Geurae igeon waste of time na wae ireolkka

Haruga bin geo gata nan tto janeul chaewoga

Go back dashi geuttaero geuttaen haengbokman

Ichyeojiljul arasseo geunde neomu seonmyeonghae

Gwaenchanjiga anasseo naneun nega piryohae

Eodiseo mwol hadeun nae mamsoge

Chaewojiji anneun ne jari oh

Haessari cham balka boyeoseo

Geunalcheoreom ttasarowoseo

Sajin sok uriye moseube

Neodo apahal geot gatasseo ay

Neol jeoldae nae mameseo tteji mothae

Nan ajikdo ne juwil maemdoneunde

Tonghwa beoteuneseo soneul tteji mothae

Tteji mothae tteji mothae