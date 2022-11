Lirik Lagu Sewindu - Tulus dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Sewindu -Tulus

Sudah sewindu ku di dekatmu

Ada di setiap pagi, di sepanjang harimu

Tak mungkin bila engkau tak tahu

Bila ku menyimpan rasa yang kupendam sejak lama

Setiap pagi kumenunggu di depan pintu

Siapkan senyum terbaikku agar cerah harimu

Cukup bagiku melihatmu tersenyum manis

Di setiap pagimu, siangmu, malammu

Sesaat dia datang pesona bagai pangeran

Dan beri kau harapan bualan cinta di masa depan

Dan kau lupakan aku semua usahaku

Semua pagi kita, semua malam kita

Oh tak akan lagi kumenunggumu di depan pintu

Dan tak ada lagi tutur manis kumerayumu

Setiap pagi kumenunggu di depan pintu

Siapkan senyum terbaikku agar cerah harimu

Cukup bagiku melihatmu tersenyum manis

Di setiap pagimu, siangmu, malammu

Sesaat dia datang pesona bagai pangeran

Dan beri kau harapan bualan cinta di masa depan

Dan kau lupakan aku semua usahaku

Semua pagi kita, semua malam kita

Oh tak akan lagi kumenunggumu di depan pintu

Dan tak ada lagi tutur manis kumerayumu

Oh tak akan lagi kumenunggumu di depan pintu

Dan tak ada lagi tutur manis kumerayumu

Jujur memang sakit di hati

Bila kini nyatanya kau memilih dia

Takkan lagi kusebodoh ini

Larut di dalam angan-angan tanpa tujuan

Oh tak akan lagi kumenunggumu di depan pintu

Dan tak ada lagi tutur manis kumerayumu

Oh tak akan lagi kumenunggumu di depan pintu

Dan tak ada lagi tutur manis kumerayumu

Credit:

Artist: Tulus

Dirilis: 2011

Album: Tulus

Pencipta: Tulus

Genre: Pop

Fakta di Balik Lagu Sewindu - Tulus

Lagu Sewindu merupakan bagian dari album Tulus yang bertajuk ‘Tulus’ yang dirilis pada tahun 2011. Lagu yang berdurasi 4:32 menit ini menggambarkan tentang seorang yang sedang menyukai seseorang yang kemudian berakhir menjadi patah hati.