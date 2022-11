Lirik Lagu Cinta Terpendam - Tri Suaka dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Cinta Terpendam- Tri Suaka

Berapa lama aku memikirkanmu

Wahai Dinda yang dulu hanya kuanggap sebagai teman?

Namun, bibit-bibit cinta

Begitu saja muncul di pikiranku

Setelah dia meninggalkanmu

Ku kembali menghiasi dengan

Mimpi-mimpi yang kurangkai indah

Bawalah jauh ke alam cinta, oh

Oh, Tuhan

Berikan ku kesempatan sekali lagi

Untuk mengungkapkan rasa yang dulu terpendam

Apakah mungkin akan terungkap? Oh

Oh, Tuhan

Berikan ku kesempatan sekali lagi

Untuk mengungkapkan rasa yang dulu terpendam

Apakah mungkin akan terungkap? Oh

Oh, Tuhan

Oh, setelah dia meninggalkanmu

Ku kembali menghiasi dengan

Mimpi-mimpi yang kurangkai indah

Bawalah jauh ke alam cinta, oh

Oh, Tuhan

Berikan ku kesempatan sekali lagi

Untuk mengungkapkan rasa yang dulu terpendam

Apakah mungkin akan terungkap?

Oh, Tuhan

Berikan ku kesempatan sekali lagi

Untuk mengungkapkan rasa yang dulu terpendam

Apakah mungkin akan terungkap?

Oh, Tuhan

Berikan ku kesempatan sekali lagi

Untuk mengungkapkan rasa yang dulu terpendam

Apakah mungkin akan terungkap?

Oh, Tuhan

Berikan ku kesempatan sekali lagi

Untuk mengungkapkan rasa yang dulu terpendam

Apakah mungkin akan terungkap?

Oh, Tuhan

Berikan ku kesempatan sekali lagi

Untuk mengungkapkan rasa yang dulu terpendam

Apakah mungkin akan terungkap?

Oh, Tuhan

Credit:

Artist: Tri Suaka

Judul: Cinta Terpendam

Dirilis: 2020

Genre: Indie

Fakta di Balik Lagu Cinta Terpendam- Tri Suaka

Lagu Cinta Terpendam merupakan single milik penyanyi Tri Suaka yang dirilis pada tahun 2020. Lagu yang berdurasi 2:56 menit ini menggambarkan tentang seseorang yang ingin mengungkapkan cintanya kepada seseorang yang sudah lama ia kagumi.

Lagu ini dinyanyikan dan diciptakan oleh Tri Suaka. Dilansir dari tanggal 17 Oktober 2022 video clip music lagu Cinta Terpendam yang dirilis melalui akun YouTube musisi jogja project sudah ditonton sebanyak 3.7 juta kali dengan jumlah like sebanyak 49 ribu.