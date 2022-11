Lirik Lagu Stupid O’Clock – VICTON dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Stupid O’Clock – VICTON

Do you see me now?

Nuneul gama seonmyeonghi nal neukkyeobwa

Do you hear me now?

Tic Toc daeneun sound geugeon neol ikkeuneun nae lullaby

Deo dwitgeoreumjil chyeodo dwae

Hajiman gyeolguk one way

Heureuneun sigan geu banghyang ttara

Neon naege ol tenikka

Oh gipeojin i bam

Giureojin dalcheoreom naege deo ppajyeowa

Cuz you're mine

Bamsae neol kkumkkuge hae

Domangchil suneun eopseo

Kkomjjakal su eopsi nae pume neol gadun chaero

I yuhogeun aju jiteo

Neoui modeun muuisik sogeul hejibeonwa

Until the sun rising

Achimi chajawa da mangchin daedo

Unmyeongi jeonghaejun sokdo geudaero

Baby neon ginginbameul naroman chaewo

Nae chwihyang anirado

Matchwojul su itji ne Fantasy

So I make you crazy

This is my daily

Baby geurae ije neon naege

Maeilmaeil deil jido Maybe

Deouk tteugeowojil tenikka

When I splash