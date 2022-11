Lirik Lagu Atas Nama Blues – Slank dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Atas Nama Blues – Slank

Waktu ku sedih, patah hati

Aku dengarkan blues

Lagi sendiri, teman-temanku pergi

Aku dendangkan blues

Di tempat kerja kena PHK

Putus asa aku nge-blues

Lama kupendam, jadi dendam

Kulampiaskan marahku pada blues

Atas nama blues, s'luruh hidupku

Atas nama blues, semua laguku

Atas nama blues, kuucapkan, "Thank you"

Sebentar lagi mau melodi

Kuambil harmonika dan kumainkan

Atas nama blues, s'luruh hidupku

Atas nama blues, semua laguku

Atas nama blues, anything for you

Atas nama blues, kuucapkan

"Alhamdullilah, thank you, thank you, thank you"

Credit

Artis: Slank

Album: Plur

Dirilis: 2004

Pencipta lagu: Bimbim

Genre: Pop

Fakta di Balik Lagu Atas Nama Blues

Slank adalah band musik asal Indonesia yang dibentuk oleh Bimbim pada 26 Desember 1983, alasan Bimbim membentuk band ini awalnya karena bosan selalu mengkaver band ia memiliki keinginan untuk menciptakan dan membawakan lagu sendiri.