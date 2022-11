Lirik Lagu Masih Mencintainya - Papinka dan Fakta di Baliknya

Lirik Masih Mencintainya - Papinka

Jika teringat tentang dirimu

Berlinang air mataku

Ku rindu saat-saat bersamamu

Kasih sayangmu padaku

Namun kini kau bukan milikku

Dan berakhir sudah cintaku

Biarkan saja hatiku bicara

Ku masih sayang padamu

Aku selalu mendoakanmu

Agar kau bahagia

Bersama dirinya

Selamanya

Mengapa mudahnya hatimu mendua

Ku lapangkan dada walau aku terluka

Semoga bahagia bersama dirinya

Karena kau telah memilih dia

Betapa sakitnya apa yang ku rasa

Tuhan kuatkanlah hatiku yang terluka

Semoga kubisa tuk melupakannya

Karena ku masih mencintainya

Namun kini kau bukan milikku

Dan berakhir sudah cintaku

Biarkan saja hatiku bicara

Ku masih sayang padamu

Aku selalu mendoakanmu

Agar kau bahagia

Bersama dirinya

Selamanya

Wo

Hu oh

Mengapa mudahnya hatimu mendua

Ku lapangkan dada walau aku terluka

Semoga bahagia bersama dirinya

Karena kau telah memilih dia

Betapa sakitnya apa yang kurasa

Tuhan kuatkan lah hatiku yang terluka

Semoga ku bisa tuk melupakannya

Karena ku masih mencintainya

Oh hu

Oh ha hu

Credit

Dirilis: 2013

Album: MASIH MENCINTAINYA

Genre: Indonesian Hip Hop

Label: Ascada Musik

Fakta di Balik Lagu Masih Mencintainya - Papinka

Papinka adalah band yang berasal dari Pangkal Pinang yang beranggotakan Chevra sebagai vokalis, Rio sebagai gitaris, Andre sebagai bassis, dan BJ sebagai drummer.

Nama Papinka sendiri dipilih karena mewakili kota asal mereka, yaitu Pangkal Pinang dan kota Bangka.

Grup band yang mengusung genre aliran pop dengan lagu-lagu romantis ini, merilis single berjudul Masih Mencintainya yang dirilis pada 2013.

Video musik yang diunggah pada kanal YouTube Ascada Musik ini telah ditayangkan sebanyak 106 juta kali sejak pertama kali perilisannya.

Lagu ini termasuk pada album bertajuk Masih Mencintainya. Adapun single lain pada album tersebut di antaranya:

- Masih Mencintainya

- Katakan Padaku

- Tak Bisa

- Hitungan Cinta

- Dirimu Bukan Untukku

- Bertahan

- Memujamu

- Dimana Hatimu

- Aku Ingin Surga

- Luka Hatiku.