Lirik Lagu Mabok Janda – Tuty Wibowo dan Fakta di Baliknya

Mabok Janda – Tuty Wibowo

Sudah mabok minuman

Ditambah lagi judi

Masih saja kakang

Tergoda janda kembang

Tak sudi ku tak sudi

Sudah banyak buktinya

Suami mabuk janda

Lupa kasih sayang

Juga tak pulang-pulang

Istri disengsarakan

Lara hati, aduh lara hati

Ku tidur sendiri, suami lupa diri

Sudah mabuk minuman

Ditambah lagi judi

Masih saja kakang

Tergoda janda kembang

Tak sudi ku tak sudi

Ampun DJ

Bang, ku tak rela

Bila cintaku dibagi dua

Bang, ku tak sudi

Bila kakang mau kawin lagi

Judi dan minuman masih kumaafkan

Tapi mabok janda aku tak terima

Lebih baik kita bubaran saja (Here we go)

Sudah mabok minuman

Ditambah lagi judi

Masih saja kakang

Tergoda janda kembang

Tak sudi ku tak sudi

Lara hati, aduh lara hati

Ku tidur sendiri, suami lupa diri

Sudah mabuk minuman

Ditambah lagi judi

Masih saja kakang

Tergoda janda kembang

Tak sudi ku tak sudi