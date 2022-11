Lirik Lagu Im Still Loving You – Melly Goeslaw dan Fakta di Baliknya

Im Still Loving You – Melly Goeslaw

Ku terkenang

Hangat wajahmu

Sedang apa kau?

Ingatkah kau padaku?

Aku rindu, aku ingat kamu

Aku terbayang-bayang yang dulu

Masa-masa indah dulu

Ingin mengulang balik kembali

Karena rasa ini pun masih

Seperti yang dulu

I'm still loving you

I'm still loving you

Bila malam

Ku ingin cepat pagi

Dan bila siang

Ku ingin cepat malam

Mengganti hari biar berlalu

Dan menanti keajaiban

Cinta yang dulu datang lagi

Sumpah ku ingin sekarang

Tiba-tiba kau disini mengulang

Cinta yang dulu

I'm still loving you

I'm still loving you

Credit

Artis : Melly Goeslaw

Penulis Lagu : Melly Goeslaw

Album : Ost. Ada Apa dengan Cinta? 2