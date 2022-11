Lirik Lagu Little House - The Fray dan Fakta di Baliknya

Little House - The Fray



She doesn't look, she doesn't see

Opens up for nobody

Figures out, she figures out

Narrow line, she can't decide

Everything short of suicide

Never hurts, nearly works



Something is scratching its way out

Something you wanna forget about

A part of you that'll never show

You're the only one that'll ever know

Take it back when it all began

Take your time, would you understand

What it's all about?

What it's all about?



Something is scratching its way out

Something you wanna forget about

No one expects you to get up

All on your own with no one around



Something is scratching its way out

Something you wanna forget about

No one expects you to get up

All on your own with no one around



Credit



Produser: Mike Flynn dan Aaron Johnson

Penulis: Joe King dan Isaac Slade

Album: How to Save a Life

Genre: Pop Rock



Fakta di balik lagu



Little House merupakan lagu milik band alternatif asal Amerika Serikat (AS), The Fray, yang dirilis pada 13 September 2005.



Lagu ini dirilis sebagai single kesebelas dalam album studio debut mereka yang bertajuk How to Save a Life.



Lagu ini menceritakan tentang seorang gadis yang mengalami depresi. Namun, gadis itu takut untuk memberitahu siapapun tentang depresinya sehingga menyimpannya sendiri.



Hal itu membuat bebannya semakin menumpuk hingga akhirnya ia kecanduan untuk menyakiti dirinya sendiri sebagai pelepasan dari masalah yang dialaminya.



Sebelumnya, Isaac Slade, Joe King, Dave Welsh, dan Ben Wysocki terbentuk sebagai sebuah band di Denver, Colorado pada 2002.



Saat itu, Slade dan King merupakan teman sekolah yang turut bergabung dengan Welsh dan Wysocki. Keempatnya kemudian menamai grup tersebut sebagai band The Fray.



Setelah itu, mereka pun merilis dua koleksi lagu, yakni Movement dan Reason, sebelum akhirnya merilis album pertamanya yang bertajuk How to Save a Life.



Album tersebut berisi sejumlah single hit, di antaranya adalah Over My Head (Cable Car) dan How to Save a Life. Keduanya akhirnya dinominasikan ke dalam penghargaan bergengsi di AS, yakni Grammy Award.



Kesuksesannya membuat mereka merilis sejumlah album lainnya, di antaranta ialah The Fray, Never Say Never, Scars and Stories, dan Helios.



Pada 2016, The Fray merilis album hits terbesar mereka yang bertajuk Through the Years. Selain merilis beberapa single baru, album ini juga menggabungkan semua hits terbesar mereka dari empat album sebelumnya.



Namun, vokalis sekaligus pianis Isaac Slade pun mengumumkan kepergiannya dari The Fray pada 12 Maret 2022.



“Saya siap untuk mulai melakukan impian saya di sisa hidup saya di bumi bersama dengan istri saya yang luar biasa dan dua anak kami,” tutur Slade melalui Instagram-nya. (Khadijah Ardallyana Qirba)***