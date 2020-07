Kumpulan Fakta Ji Chang Wook, Pemeran Choi Dae Hyun di Backstreet Rookie

PIKIRAN RAKYAT - Aktor asal Korea Selatan Ji Chang Wook kini tengah ramai disorot setelah dirinya membintangi serai terbaru SBS berjudul Backstreet Rookie.

Jauh sebelum dirinya berkecimpung di dunia hiburan Korea Selatan berikut ini Pikiran-rakyat.com mencoba merangkum beberapa fakta unik terkait perjalanan karier aktor tampan Ji Chang Wook.

Dikutip dari Herworld, nama Ji Chang Wook sendiri pertama kali terjun ke dunia entertainment dengan melakukan debutnya sebagai pemeran teater musikal.

Tak puas berkarier di dunia teater, Ji Chang Wook pun memutuskan untuk beralih ke dunia ekting dengan membintangi film 2006 Days dan beberapa film lainnya.

Lebih lanjut namanya kembali melejit usai Ji Chang Wook membintangi drama Korea Empress Ki yang sangat terkenal, berkat respon penonton yang sangat baik, Ji Chang Wook pun mulai didaulat menjadi aktor kenamaan Korea Selatan.

Tidak hanya terkenal di Korea Selatan, Ji Chang Wook juga kini dikenal sebagai aktor internasional.

Kepiawaiannya dalam menghibur para penggemarnya tak hanya ia lakukan lewat penampilannya dalam berekting, pada kesempatannya berperan di drama Tiongkok, Ji Chang Wook bahkan merilis mini albumnya dimana ia menyanyikan tiga lagu berbasa mandarin.