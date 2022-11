Lirik Lagu Heartbreaker - G Dragon dan Fakta di Baliknya

Lirik lagu Heartbreaker - G Dragon

Hey yo! Finally! Is this what you've been waiting for?

Brand new G.D! I'm all by myself but it's all good!

You're my heartbreaker

DJ and YG

Let me take this song here

Nado eodiseo kkullijin anheo

Ajig sseulmanhan geor jukji anhasseo

Neohana ttaemune manggajin mom

Sarajin kkum motchatneun mam

Neor wihaeseoramyeon i han mom nallyeo

Niga itneun gosimyeon dallyeo

Hajiman geudaen naege annyeong tto annyeong

Neon naesilhdago iyugamwonyago

Jasinitneun ni pyeojeongi modeungeor malhaejwo seulpeuge hae

Geuraedo johdago gihoereur dallaedo

Han beon doraseon ni moseub chagaun geu nunbichi sireoyo

No, no

You're my heart, heart, heart, heart, heartbreaker

Naega mwor jalmothaeneunji

You're heart, heart, heart, heart, heartbreaker

No way, No way

Naega nor tteonagandaedo naneun jeongmar gandago

jar sana bojago

(Lovers and haters)

Jigeut jigeut jigeuthae ppikkeut ppikkeut ppikeuthae

Nae sarangui bigeuge no way

Maeir kkogkati mudneunde neon naega byeon haettda hae

Gajingseyreon ipdamullae

Sangdaega nugunji algo malhae

Nan ije out of control

Honjaseogyesog michyeo

Geujari geugoseseo annyeong ttwo annyeong

Neon naega silhdago iyuga mwonyago

Hwaga nan ni moksori modeungeor boyeojwo seulpeuge hae

Geuraedo johdago gihoereur dallaedo

Han beon dorasoen nimoseub chagaun geusoga miwoyo

No, no

You're my heart, heart, heart, heart, heartbreaker

Naega mwor jalmothaeneunji

You're my heart, heart, heart, heart, heartbreaker

No way no way

Naega neor tteonagandedo naneun jeongmar gandago

Jar sana bojago

(Lovers and haters)

Jigeut jigeut jigeuthae ppikkeut ppikkeut ppikeuthae

Nae sarangui bigeuge

I'll still still be there (kkeojin ni jeonhwagie)

I'll still still be there (Nae jibap pyeonjihame)

Nan ajikdo geydaer (jien namira haedo)

I will still be there

Yeongwonhi hamkkehajan geu maldeul

Jamkkanui, dalkomham ppunirago

Geudaen wae amureohji anhnyago

Hey! Nan ireohge apeunde

No, no

You're my heart, heart, heart, heart, heartbreaker

Naega mwor jalmothaeneunji

You're heart, heart, heart, heart, heart breaker

No way, No way

You're my heart, heart, heart, heart, breaker

You're my heart, heart, heart, heart, breaker breaker

H.E.A.R.T (no way)

I'm out

Credit