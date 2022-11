Lirik Lagu Under The Influence - Chris Brown dan Fakta di Baliknya

Under The Influence - Chris Brown

Get up, get up

Kiddominant on the beat, better run it back

Fuckin' Robitussin

I don't know why this shit got me lazy right now, yeah

Can't do Percocets or Molly

I'm turnin' one, tryna live it up here right, right, right

Baby, you can

Ride it, ooh, yeah

Bring it over to my place

And you be like

"Baby, who cares?"

But I know you care

Bring it over to my place

You don't know what you did, did to me

Your body lightweight speaks to me

I don't know what you did, did to me

Your body lightweight speaks to me

(Rain on it)

(Yeah)

(Yeah)

I can make it hurricane on it

Hunnid bands, make it rain on it

Tie it up, put a chain on it

Make you tattoo my name on it, oh

Make you cry like a baby, yeah

Let's GoPro and make a video, yeah

Make you cry like a baby, yeah

Let's GoPro and make a video

Oh, yeah, yeah, yeah, yeah

Baby, you can

Ride it, ooh, yeah

Bring it over to my place

And you be like

"Baby, who cares?"

But I know you care

Bring it over to my place

You don't know what you did, did to me

Your body lightweight speaks to me

I don't know what you did, did to me

Your body lightweight speaks to me

(Rain on it)

(Rain on it)

(Rain on it)

Baby, you can

Ride it, ooh, yeah

And you be like

"Baby, who cares?"

But I know you care

Credit

Dirilis: 2019

Album: Indigo

Artis: Chris Brown

Genre: R&B/Soul

Penulis lagu: Ayoola Oldapo Agboola, Chris Brown, David Adedeji Adeleke, Tiffany McKie

Fakta di Balik Lagu Ini

Under The Influence merupakan salah satu dari 10 lagu baru yang direkam Chris Brown untuk versi tambahan dari album 2019 miliknya yang berjudul Indigo. Penambahan lagu ini membuat album ganda tersebut memiliki 42 lagu raksasa.

Meskipun judul lagu ini tidak muncul dalam lirik, Chris Brown jelas digambarkan tengah berada di bawah pengaruh obat-obatan. Sehingga, ia terlalu malas untuk pergi keluar dan memohon kekasihnya untuk pergi ke tempatnya sehingga mereka bisa melakukan hubungan intim.

Under the Influence baru menjadi viral setelah 3 tahun dirilis, karena koreografer Nicole Kirkland dan para penarinya membuat video klip dengan koreografi sensual. Dalam video klip tersebut, Chris Brown juga menjadi cameo. (Nabila Tsamara Pancakusuma)***