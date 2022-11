Lirik Lagu We'll Shine Brighter Than Any Other Stars – Lee Hi dan Fakta di Baliknya

We'll Shine Brighter Than Any Other Stars – Lee Hi

Ttaseuhaetdeon haeneun jeomureogago jeokdanghi nari joaseo

Ireon bameun nega bogo sipeunde neoman gwaenchantamyeon

Naega derireo galge

Keopineun neon eottae eotteon geodeun joa

Neowa duri hamkke itdamyeon nan

Sanchaegeun neon eottae nari neomu joa

Eosaekan gibuni silchineun aneungeol

Bureooneun barami nae mameul seollege haejwo

Pogeunhage naui harureul gamssajune

Neoreul joahana bwa eoneusae nae mameun

Ireoke neoreul joahage dwaenna bwa

Du Du Du Du Du Du Du Du

I don't wanna anything something

Du Du Du Du Du Du Du Du na whoa

Du Du Du Du Du Du Du Du with you

Urin eotteohan byeolboda binnal geoya

Ttaseuhan nal seonseonhan jeonyeok gonggi

Ireoke naui mameul jeoksigo

Eoseo nawa neoui soneul jaba

Yeongwonhi nameul oneul bamui kkumiya baby

Neodo nawa gateulkka woo

Bureooneun barami nae mameul seollege haejwo

Pogeunhage naui harureul gamssajune

Neoreul joahana bwa eoneusae nae mameun

Ireoke neoreul joahage dwaenna bwa

Sasireun na ireon jeok cheoeumiya

Neowa hamkkeil ttaen eodiro sarajyeo

Oneul bamdo uri sigan soge

Areumdapge nameul geoya bunmyeong

Bureooneun barami urireul seollege haejwo

Pogeunhage naui harureul gamssajune

Hamkke geotja eodideun nawa hamkke mallya

Urin eotteohan byeolboda binnal geoya