Sinopsis Valerian and The City of A Thousand Planet yang Tayang Malam Ini di Trans TV

PIKIRAN RAKYAT - Malam ini Bioskop Trans TV kembali memberikan tontonan menarik melalui tayangnya film Valerian and The City of a Thousand Planets.

Berikut Pikiran-rakyat.xcom coba rangkumkan sinopsis film Valerian The City of a Thousand Planets.

Film Valerian The City of a Thousand Planets adalah film fiksi ilmiah yang rilis pada 21 Juli 2017 yang memiliki alur cerita berupa sebuah petualangan.

Film yang mendapat rating 6,5/10 dari 155.836 penilai di IMDb ini menarik rasa penasaran dengan kisahnya yang seru dan juga mendebarkan. Film Valerian The City of a Thousand Planets ini ditulis dan disutradarai oleh Luc Besson.

Film Valerian The City of a Thousand Planets sendiri digarap dengan biaya USD177 juta dan menghasilkan 225 juta dolar atau sekitar Rp 3,2 triliun dari pemutarannya di seluruh dunia.

Secara visual, film ini menggambarkan perjalanan spektakuler garapan Luc Besson, sutradara legendaris dari The Professional, The Fifth Element dan Lucy.

Pada abad ke-28, Valerian yang diperankan oleh Dane DeHaan dan Laureline diperankan oleh Cara Delevingne adalah tim yang memiliki tugas khusus yakni untuk menjaga ketertiban dan keamanan di seluruh wilayah.