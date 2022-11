Lirik Lagu Terpisah - Paul Partohap dan Fakta di Baliknya

Terpisah - Paul Partohap

Tutup mataku, coba 'tuk ingat

Kapan kali terakhir tanganku

(Dan tanganmu, oh)

Genggam erat, tak rela kau lepas

Takkan waktu berhenti sejenak

Miss you

I miss you

Rinduku padamu

Pada detik, menit, dan jam

And now I'm lonely after you

Hope that I can be close to you

Kau jawaban pelipur lara

Ho-oh-oh-oh-uh-uh-uh, oh-oh

Sebab terpisah oleh jarak

Yang menjauhkan, bukan berarti kau kulupakan

Dalam tulisan ini, resahku tertuang, ei, yeah

Sambut s'galanya dalam kenang

Ho-wo-wo, oh-oh, oh-yeah

Ulang dan kembali 'tuk mengenang

Ribuan jarak yang telah terbentang

(Yang t'lah terbentang)

Sisa kehampaan mencoba 'tuk bertahan

Dibalik tebal tembok kerinduan (kerinduan)

Miss you

I miss you

Rinduku padamu (padamu)

Pada detik, menit, dan jam

And now I'm lonely after you

Hope that I can be close you

Kau jawaban pelipur lara, wo-oh-oh-oh-oh-oh-oh

Ku 'kan bayang-bayang sosoknya t'lah datang

Untukmu aku akan pulang

Bisa saling pandang rasa, rasa mengenangnya

Kau buatku tenang

Sebab terpisah oleh jarak

Yang menjauhkan, bukan berarti kau kulupakan

Dalam tulisan ini, resahku tertuang (tertuang, yeah, yeah)

Sambut s'galanya dalam kenang

Sebab terpisah oleh jarak

Yang menjauhkan, bukan berarti kau kulupakan

Dalam tulisan ini, resahku tertuang (tertuang, yeah, yeah)

Sambut s'galanya dalam kenang

