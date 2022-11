Lirik Lagu Wait and See - Utada Hikaru dan Fakta di Baliknya

Wait and See - Utada Hikaru

Datte "tsumazuki nagara" tte

Kuchi de iu hodo raku ja nai hazu desho

Mate mou sukoshi wakatte kuretara kitto

Motto ii ame ga furu kara

Katte. sou yobarechatte

Tokidoki kodoku kanjite mo daijoubu

Futari de dashita kotae ni nori konde

Kumorizora wo oinuku kara

Mawaranai tire ga me no mae ni naranderu

Kedoccel fumazu ni iru nowa dare darou ne, mujunya

Oh baby wait and see

Tama niwa imasa mo ii yo ne

Risk ga aru kara koso

Shinjiru koto ni imi ga aru no sa

Mayowanai nante muri

Oh baby can't you see

Matsu nowa tokui ja nai kedo

Kimetsukeru nowa hayasugirunda

Uranai nante shinjitari shinaide

Aijou, mukatte hidari ni ketsubou

Dakara kimi ga hitsuyou

Tsumetai taido de jibun wo

Mamotteru tsumori na no?

Kaerarenai mono wo ukeireru chikara

Soshite ukuirerarenai mono wo kaeru chikara wo choudai yo

Oh baby wait and see

Yappa itai nowa iya dakedo

Risk ga aru kara koso

Tatakau hodo ni tsuyoku naru no sa

Osorenai nante muri

Oh baby can't you see

Matsu nowa tokui ja nai kedo

Kimetsukeru nowa hayasugirunda

Uranai nante shinjitari shinaide