Lirik Lagu Keep Tryin' - Utada Hikaru dan Fakta di Baliknya

Keep Tryin' - Utada Hikaru

I don't care about anything

Dō demo iitte kao shinagara

Zutto zutto inotteita

Nai mono nedari

Chotto ya sotto de manzoku dekinai

Dakara keep trying

Jū ji no owarai bangumi

Shigoto no tsukare iyashitemo

Hitori ga sukoshi iya ni naru yo

Sō iu no mo daiji to omou kedo

Kyonen yori mendokusagari ni natteru zo

Chōsensha no mi moraeru gohōbi

Hoshii no

I don't care about anything

Chotto chikoku shita asa mo koko kara

Ganbarō yo

Nando demo kitai suru no

Baka mitai nanka janai

Dakara keep trying

Honto wa dare yori hangurī

Kimochi no midare kakushitemo

Maiasa yowakime na sugao utsusu kagami

Taiji shitai yo

Tsukiyo no negai utsukushii mono dakeredo

Hyōteki ni natte doro ni tobikonde

Lady, rettsu gō

I don't care about anything

Kūru na pōzu kimenagara

Jitsu o iu to tatakatteta

Taisetsu na inochi

Tottemo ki ni shii na anata wa sukoshi

Yasuminasai

"Taimu izu manē"

Shōrai, kokka kōmuin da nante iu na

Yume ga nai naa

"Aijō yori money"

Dārin ga sararīman datte ii jan

Ai ga areba

I don't care about anything

Dō demo iitte kao shinagara

Zutto zutto inotteita

Nai mono nedari

Motto da motto da manzoku dekinai

Dakara keep trying