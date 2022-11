Lirik Ayo 'Come On' – Gita Gutawa dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Ayo (Come On) – Gita Gutawa

Jika kamu merasa senang

Maka hatiku jadi tenang

Jika ku lihat kau menangis

Maka hatiku kan teriris

Jika hidupmu penuh tawa

Maka hidupku kan bernyawa

Jika dirimu sedang marah

Kan ku bela tanpa menyerah (aio uaio)

Tunjukkan arti sahabat (aio uaio)

Kita kan menjadi satu

Come on

Jika dirimu sedang suka

Pikiranku ikut terbuka

Jika dirimu sedang duka

Maka aku ikut terluka

Jika hidupmu bahagia

Hidupku pun tak sia sia

Jika kau ada yang mengganggu

Kan ku jagamu tanpa ragu (aio uaio)

Tunjukkan arti sahabat (aio uaio)

Semua orang kan jadi satu

Come on

(Tak akan nada yang kan halangi kita)

(Tak akan ada yang bisa menghentikan)

(Menghancurkan persahabatan kita)

(aio uaio) Tunjukkan arti sahabat (aio uaio)

Kita kan menjadi satu (aio uaio)

Tunjukkan arti sahabat (aio uaio)

Semua orang kan jadi satu

Seluruh dunia jadi satu

Kita pasti akan

Semua orang kan

Seluruh dunia jadi satu

Come on

Come on

Come on

Come on (aio uaio)

Jika semua bersahabat

Dunia kan satu dan damai

