Wajahnya Terpampang di NYC Times Square, Keisya Levronka: Speechless

PIKIRAN RAKYAT - Wajah Keisya Levronka terpampang di New York City (NYC) Times Square. Sang penyanyi sampai kehabisan kata-kata untuk mengambarkan kebahagiannya.

"NYC Time Square Billboard! Speechless. Apalagi barengan tak ingin usai mencapai 100M streams on Spotify," ujar Keisya via Instagram pribadinya dilihat pada Kamis, 17 November 2022.

Keisya Levron menuturkan akan selalu ada pelangi yang muncul setelah hujan. Ia belakangan ini memang sedang disorot karena selalu dianggap gagal saat menyanyikan lagunya sendiri.

"Kalau kepompong pun akan indah juga pada waktunya menjadi kupu-kupu. I've lost count of time but i didn't drown, i'm still here, and still fighting," ujarnya lagi.

Keisya Levronka menyampaikan terima kasih atas keperyaan diberikan dan mengapresiasi semua pihak yang selalu mendukungnya.

"Thankyou so so much for choosing me #spotifyequal @spotifyid @spotifyasia it’s an honor. Terimakasih juga cinta cinta ku @universalmusicindonesia @starmedianusantara lalu of kors @keisyakeys.official @levihavron @havronliebchen dan all team yang selalu mendukungku maju sampai sekarang," katanya.

"Nggalupa juga kaakkkkkkk @marioclau21 makasih banyak buat TIU nyaaa, gabisa ngomong apa aapa selain makasih banyak! selamat untuk kita semuaa!" katanya melanjutkan.

Keisya Lovranka, dalam penuturannya mengatakan orang-orang seharusnya mesti percaya terhadap diri sendiri dan menerima kekurangan diri.

"Semoga bisa menjadi inspirasi, khususnya semua perempuan untuk selalu percaya, sayangi, dan menerima kekurangan diri sendiri keep fighting through those bad days, you are stronger than you realize," katanya.***