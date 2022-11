Lirik Pulang - Paul Partohap dan Fakta di Baliknya

Lirik Pulang - Paul Partohap



Setelah sekian lama ku pergi lihat dunia

Kucoba tuk mengerti

Kucoba tuk cari arti

Buka mata kubuka hati

Semesta tak sungkan dia tunjukkan

Makna dan arti kehidupan

Angin bawaku ke sana

Hingga akhirnya ku jatuh (jatuh)

Oh terduduk kutatap langit (langit)

Kusadari ke mana hati tertuju oh oh

Ku hanya ingin pulang

Ke mana hati berlabuh (berlabuh)

Hati mengeluh

Ku hanya ingin kembali

Ke mana hati berlabuh (berlabuh)

Hati mengeluh

Oh oh ah

Ah ah ha ah

Kucoba renungkan s'galanya

Apa daya ku hanya manusia

Tercipta tak sempurna

Jagat tawarkan ku jawaban

Untuk semua tanda tanya di hidupku

Berdebar ku pada bab baru

Angin bawaku ke sana

Hingga akhirnya ku jatuh (jatuh)

Terduduk kutatap langit (langit)

Kusadari ke mana hati tertuju oh oh