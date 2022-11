Profil Devano Danendra, Penyanyi dengan Gaya Penampilannya yang Nyentrik

PIKIRAN RAKYAT – Nama Devano Danendra mungkin sudah tak asing lagi di telinga para khalayak, khususnya kawula muda.

Devan atau Devano adalah seorang penyanyi, model, sekaligus aktor muda yang memiliki nama lengkap Devano Danendra.

Pria yang lahir 23 September 2002 ini merupakan anak tunggal dari pasangan Satrio Dewandono dan sang ibu penyanyi dangdut senior, Iis Dahlia. Ia juga memiliki kakak tiri yakni Salshadilla Juwita.

Menurun dari sang ibu, ia juga memiliki bakat dan ketertarikan di bidang tarik suara. Namun, berbeda dengan Iis Dahlia, Devano lebih menyukai dunia musik Pop ketimbang dangdut.

Saat remaja, pria yang gemar menggunakan nail art ini sering diejek oleh teman-temannya akibat ulah sang ibunda ketika di layar kaca.

Atas hal tersebut, ia mengaku pernah menyemprotkan obat nyamuk ke matanya dan tidak mau diundang dalam acara yang sama dengan ibunya.

Mengawali Karier di Belantika Musik

Penyanyi yang lahir di Indramayu ini mengawali kariernya di industri musik dengan merilis single perdana dengan tajuk Always in Love With You.